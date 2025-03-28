Общество

В Волгоградской области количество госпабликов в соцсетях перевалило за 5600

Общество 28.03.2025 13:29
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28.03.2025 13:29


В Волгоградской области за два года – с декабря 2022-го – создано более 5600 государственных пабликов в Интернете. Напомним, что органы власти и подведомственные им учреждения по закону обязаны вести страницы в социальных сетях, публикуя новости и полезную информацию, а также обрабатывают обращения жителей региона.  

В настоящее время по всей стране созданы сотни тысяч госпабликов. Официальные аккаунты в социальных сетях завели все федеральные и региональные ведомства, органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации, работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, молодежной политики.  

Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, присутствие органов власти в интернете – необходимость. Сегодня госпаблики являются важным каналом получения достоверной информации, создают для жителей атмосферу открытости и цифровой безопасности, а властям они помогают выстраивать доверительное общение с населением.

– В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги, – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Создание и развитие системы госпабликов – во многом заслуга Центров управления регионами, которые уже почти 5 лет занимаются подключением страниц органов власти к Платформе обратной связи. Помимо этого, сотрудники ЦУР и «Диалог Регионы» регулярно проводят обучения для госслужащих, помогая им повысить уровень работы в digital-сфере и наладить с гражданами более эффективную коммуникацию.

Напомним, закон об обязательном создании официальные страниц всех органов власти и подведомственных учреждений президент Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года, 1 декабря он вступил в силу. Инициатива призвана упростить взаимодействие граждан с различными ведомствами и создать для пользователей комфортную информационную инфраструктуру.

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