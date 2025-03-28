Нуждающихся в жилье волгоградцев занесут в федеральный реестр





Жителей Волгоградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, защитят от махинаций с очерёдностью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», правительство одобрило законопроект о создании федерального реестра граждан, ожидающих переселения в новые квартиры.

В единую базу данных объединят региональные реестры, а также наладят прозрачные правила внесения в неё каких-либо изменений.

- В кабмине рассчитывают, что это ускорит принятие решений о предоставлении нуждающимся жилья и поможет своевременно отслеживать, что делается в регионах для оказания им помощи, - подчёркивают журналисты.

Отметим, помимо списков на расселение в единый банк данных будет сведена информация о региональных мерах поддержки, выделяемых гражданам на приобретение квартир и строительство индивидуальных домов.