Общество 27.03.2025 21:38
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27.03.2025 21:38
В станице Кумылженская Волгоградской области сегодня, 27 марта, похоронили Андрея Косова, участника специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», некролог опубликовал глава района Валерий Денисов.
Андрею Косову было 44 года. В зону СВО он отправился 19 июля 2024 года, заключив контракт с Минобороны. Военную службу проходил в должности стрелка--помощника гранатомётчика отделения огневой поддержки штурмового взвода.
Погиб житель станицы 3 марта 2025 года.
Коллаж V102.RU
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