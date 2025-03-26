«Красный октябрь» получил еще два «серебра» в футбольных турнирах





В турнире Ассоциации мини-футбола Волгоградской области футбольный клуб предприятия стал серебряным призером в первой и второй лигах. Игры стартовали в ноябре 2024 года и проходили на территории Волгоградской государственной академии физической культуры.

На соревнованиях металлургическое предприятие представляли две команды. Сборная «Красный октябрь-1», дебютировавшая в этом сезоне в первой лиге, успешно провела 11 матчей. Набранное количество очков позволило команде выйти в финал, где заводчане уступили соперникам со счетом 4:3. По итогам решающей игры команда завоевала серебряные медали регионального турнира по мини-футболу.

Команда «Красный октябрь-2» представляла предприятие во второй лиге. На протяжении всех 11 игр спортсмены показывали стабильный результат, что позволило сборной закрепиться в тройке лидеров. В финальном матче футболисты завоевали второе место.

В начале этого спортивного сезона сборная металлургического завода также выступила на Всероссийском турнире по мини-футболу «XXII Кубок Машиностроения и Металлургии», по итогам соревнования войдя в пятерку сильнейших среди 16 команд.

Следующим крупным соревнованием для футбольного клуба предприятия станет турнир Объединенной футбольной лиги, где в прошлом году заводчане одержали победу.

Фото предоставлено ОФЛ Волгоград (Объединенная Футбольная Лига)

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