Общество

Пыльная буря из Казахстана может добраться до Волгоградской области

Общество 29.03.2025 15:19
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29.03.2025 15:19


Часть территории Волгоградской области может оказаться во власти пыльной бури. Ветер с песком угрожают  долететь из Казахстана в последний день марта, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис Ventusky . Ухудшение погоды в случае, если пыльная буря не поменяет направление или не стихнет,  ощутят на себе жители районов Заволжья, в том числе Волжского.
Между тем, по данным синоптиков, Казахстан находится под влиянием обширного антициклона. На востоке, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке – пыльная буря, а на остальной территории прогнозируют туман.
В Волгоградском ЦГМС подтвердили, что на некоторых территориях 31 марта в регионе ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Последний раз пыльная буря навещала город-герой в сентябре 2024 года.
Фото V102.RU (архив)


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