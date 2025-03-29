Пыльная буря из Казахстана может добраться до Волгоградской области

Часть территории Волгоградской области может оказаться во власти пыльной бури. Ветер с песком угрожают долететь из Казахстана в последний день марта, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис Ventusky . Ухудшение погоды в случае, если пыльная буря не поменяет направление или не стихнет, ощутят на себе жители районов Заволжья, в том числе Волжского.
Между тем, по данным синоптиков, Казахстан находится под влиянием обширного антициклона. На востоке, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке – пыльная буря, а на остальной территории прогнозируют туман.
В Волгоградском ЦГМС подтвердили, что на некоторых территориях 31 марта в регионе ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Последний раз пыльная буря навещала город-герой в сентябре 2024 года.
Фото V102.RU (архив)