



Компанию, которая спустя рукава «облагородила» Центральный парк Котово Волгоградской области, обязали провести работы по исправлению многочисленных дефектов. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению арбитражного суда Волгоградской области ООО «Волгоградсервис» должно будет в апреле 2025 года приступить к устранению брака, который фирма допустила при благоустройстве объекта отдыха. Компанию, которая спустя рукава «облагородила» Центральный парк Котово Волгоградской области, обязали провести работы по исправлению многочисленных дефектов. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению арбитражного суда Волгоградской области ООО «Волгоградсервис» должно будет в апреле 2025 года приступить к устранению брака, который фирма допустила при благоустройстве объекта отдыха.

Между тем, в общей сложности в благоустройство Центрального парка на всех четырех этапах было «зарыто» около 40 миллионов рублей. Причем фактически каждый этап облагораживания этого места отдыха оборачивался скандалом. Чего стоит баскетбольная площадка, покрытие которой развалилось на кусочки. Кроме того, чиновники потратили немалые деньги на озеленение, забыв проложить поливочный водопровод. В результате поливальные машины сломали тротуарную плитку, а значительная часть саженцев в итоге все равно засохла. Неслучайно котовчане называли благоустройство многострадального парка «позороустройством» и призывали чиновников прекратить бездарно закапывать десятки миллионов в парк, предлагая направить их на решение главных проблем города – водоснабжения и отопления. Между тем, в общей сложности в благоустройство Центрального парка на всех четырех этапах было «зарыто» около 40 миллионов рублей. Причем фактически каждый этап облагораживания этого места отдыха оборачивался скандалом. Чего стоит баскетбольная площадка, покрытие которой развалилось на кусочки. Кроме того, чиновники потратили немалые деньги на озеленение, забыв проложить поливочный водопровод. В результате поливальные машины сломали тротуарную плитку, а значительная часть саженцев в итоге все равно засохла. Неслучайно котовчане называли благоустройство многострадального парка «позороустройством» и призывали чиновников прекратить бездарно закапывать десятки миллионов в парк, предлагая направить их на решение главных проблем города – водоснабжения и отопления.

Фото Александра Касьянова



Фирма выиграла аукцион на благоустройство Центрального парка в рамках третьего этапа в конце 2021 года. Стоимость контракта составила почти 9 миллионов рублей. Третья очередь парка была сдана в сентябре 2022 года. Однако не прошло и года, как парк начал разваливаться буквально на глазах – тротуарная плитка на дорожках провалилась и рассыпалась, покрытие на детской площадке пошло волнами, что делало небезопасным пребывание на ней маленьких горожан. Кроме того, причальная стенка треснула и стала отваливаться бетонными кусками.Администрация Котово в июле 2023 года обратилась к подрядчику с требованием провести ремонтные работы в рамках гарантийного ремонта. Однако разруха в парке никуда не делась. Тогда городские власти подали иск в арбитражный суд с требованием к ООО «Волгоградсервис», директором которой является Рубен Булбуян, в месячный срок устранить дефекты, допущенные при проведении работ по благоустройству парка. В компании с исковыми требованиями не согласились. В частности, представители «Волгоградсервиса» утверждали, что в ноябре 2023 года «все устранили», однако дефекты «снова образовались». Но доказательства проведения работ в компании предоставить не смогли. А судебная строительная экспертиза подтвердила, что основной причиной допущенных дефектов стало нарушение строительных технологий и требований проектной документации. В частности, строители использовали бетон низкой прочности, в нарушение технической документации не уплотнили грунт под брусчаткой. А резиновая плитка на игровой площадке просела из-за нарушения технологии ее укладки из-за слишком толстого слоя песка.В ноябре прошлого года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск администрации Котово к «Волгоградсервису». Подрядчика обязали демонтировать разваливающуюся облицовку на подпорных стенках и заново обложить ее натуральным камнем, переустановить скульптурные фигуры на новые бетонные основания, снять деформированную резиновую плитку на детской площадке, переложить тротуарную плитку с соблюдением всех строительных норм и требований.Единственное, чего удалось добиться «Волгоградсервису», это получить отсрочку в исполнении решения суда. Горе-строители убедили суд, что зимой проводить работы по устранению дефектов неэффективно. Поэтому срок устранения строительного брака перенесли на апрель этого года.Напомним, благоустройство Центрального парка в рамках третьего этапа привлекло внимание и волгоградского УФАС. В антимонопольном органе обратили внимание на то, что на сайте госзаказов не были размещены акты выполненных работ. При этом исполнение контракта было подписано бывшим главой администрации Котово Сергеем Лесниченко, осужденным за превышение должностных полномочий, в рамках дела о воровстве денег на ремонте дороги на улице Дачная. За допущенные нарушения в отношении чиновников было возбуждено административное дело.