|Направления
|Доля от всех бронирований
|Казань, Санкт-Петербург
|11%
|Москва
|7%
|Нижний Новгород
|6%
|Волгоград
|3%
|Ярославль
|2%
|Смоленск
|2%
|Калининград
|2%
|Псков
|2%
|Кисловодск
|2%
Общество 26.03.2025 16:06
0
26.03.2025 16:06
Волгоград вошел в пятерку самых популярных направлений для путешествий в мае 2025 года. Таковы данные платформы для ранних бронирований российских отелей, проанализированные цифровой экосистемой МТС.
По данным аналитиков, спрос на туристическое жилье подстегнул продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулировали россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составила 12 недель.
Город-герой получил популярность у туристов, прежде всего, мероприятиями к 80-летию Победы.
— Волгоград традиционно привлекает туристов в майские праздники. Город-герой – не просто место с богатым историческим наследием, но и современный туристический центр с развитой инфраструктурой. В этом году регион станет центром празднования 80-летия Дня Победы, что делает поездку в Волгоград особенно значимой, — отметила директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Самыми популярными городами для путешествий на майские праздники стали Казань и Санкт-Петербург — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Москва, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, по данным ранних бронирований на майские праздники, замыкает тройку с долей 7% от всех заказов. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок.
Посчитали аналитики и средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников – он вырос на 12% год к году и составил 6 600 рублей за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели и другие объекты бронируют в среднем за 3 700 рублей за ночь.
Топ популярных направлений для поездок на майские праздники
Фото из архива V102.RU
В Волгограде поймали ассенизатора-нелегала, сливавшего отходы в канализацию26.03.2025 17:12
Общество 26.03.2025 17:12
В Волгограде идет погрузка техники в «Воинский эшелон»26.03.2025 17:02
Общество 26.03.2025 17:02
Ацетон и нефтепродукты вновь обнаружили в канализации на юге Волгограда26.03.2025 15:41
Общество 26.03.2025 15:41
«Красный октябрь» получил еще два «серебра» в футбольных турнирах26.03.2025 15:16 Реклама
Общество 26.03.2025 15:16 Реклама
Огненным шоу проводят март в ЦПКиО Волгограда26.03.2025 13:55
Общество 26.03.2025 13:55
Детсад под Волгоградом выплатит 150 тысяч рублей за сломанный палец ребенка26.03.2025 13:20
Общество 26.03.2025 13:20
В Волгоградской области изготовили 790 кг сомнительного молока26.03.2025 12:05
Общество 26.03.2025 12:05
Карьерный рост и уникальный опыт: «Волгоградоблэлектро» представило стенд на ярмарке вакансий ВолГАУ26.03.2025 10:05 Реклама
Общество 26.03.2025 10:05 Реклама
Волгоградца арестовали на сутки за отказ выключить музыку в 4 утра26.03.2025 10:04
Общество 26.03.2025 10:04
Под Волгоградом похоронят погибшего под Курахово 23-летнего Максима Гончарова26.03.2025 09:03
Общество 26.03.2025 09:03
Череда дождей и туманов ждет жителей Волгоградской области26.03.2025 08:37
Общество 26.03.2025 08:37
Власти Волжского откроют мусорный лимит на 11,3 млн рублей26.03.2025 07:34
Общество 26.03.2025 07:34
Путин отметил званиями и наградами группу волгоградцев25.03.2025 22:09
Общество 25.03.2025 22:09
Перевели детей без проблем: из-за ремонта на севере Волгограда закрыли детсад25.03.2025 19:15
Общество 25.03.2025 19:15
Дороги в Волгоградской области закроют в апреле для большегрузов, но не все25.03.2025 18:34
Общество 25.03.2025 18:34