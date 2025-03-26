



Волгоград вошел в пятерку самых популярных направлений для путешествий в мае 2025 года. Таковы данные платформы для ранних бронирований российских отелей, проанализированные цифровой экосистемой МТС.

По данным аналитиков, спрос на туристическое жилье подстегнул продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулировали россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составила 12 недель.

Город-герой получил популярность у туристов, прежде всего, мероприятиями к 80-летию Победы.

— Волгоград традиционно привлекает туристов в майские праздники. Город-герой – не просто место с богатым историческим наследием, но и современный туристический центр с развитой инфраструктурой. В этом году регион станет центром празднования 80-летия Дня Победы, что делает поездку в Волгоград особенно значимой, — отметила директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Самыми популярными городами для путешествий на майские праздники стали Казань и Санкт-Петербург — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Москва, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, по данным ранних бронирований на майские праздники, замыкает тройку с долей 7% от всех заказов. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок.

Посчитали аналитики и средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников – он вырос на 12% год к году и составил 6 600 рублей за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели и другие объекты бронируют в среднем за 3 700 рублей за ночь.

Топ популярных направлений для поездок на майские праздники

Направления Доля от всех бронирований Казань, Санкт-Петербург 11% Москва 7% Нижний Новгород 6% Волгоград 3% Ярославль 2% Смоленск 2% Калининград 2% Псков 2% Кисловодск 2%



Фото из архива V102.RU