В Камышине участились случаи нападения собачьих стай на людей

Жители города Камышина Волгоградской области сообщают сразу о нескольких случаях нападений бездомных собак на взрослых и детей. Как передает V102.RU со ссылкой на местные паблики, одно из таких происшествий зафиксировано накануне, 24 марта, в центре Камышина. Момент нападения собачьей стали записали камеры видеонаблюдения.





- Стая собак на улице Пролетарской пыталась напасть на моих жену и дочь. Хорошо, что я рядом был, разогнал. Никто не пострадал, но всё могло закончиться очень плохо. Кстати рядом опорка полиции. И это не окраина, не дворы, это центр города, - рассказывает житель Камышина.

На записи видно, как несколько агрессивных псов преследуют людей, выгуливающих свою собаку на поводке. Мужчине в буквальном смысле приходится отбиваться от атакующих животных.

В этот же день от нападения собак на ул. 22 Партсъезда пострадал ребенок. Его покусали за ноги.

- Сколько еще надо народу перекусать, чтобы собаками что-то начали делать? – вопрошает мама мальчика.

Камышане просят администрацию принять меры, чтобы обезопасить городские улицы от агрессивных стай.

- Проходя мимо детской поликлиники по адресу Пролетарская, 96, вдали я увидела, как свора (больше десятка их было это точно) кидается на проезжающие машины. Хотела их обойти через дворы, но не тут-то было. Они заметили меня, - рассказала еще одна жительница Камышина.

По словам женщины, от животных ее спас проезжающий мимо мужчина на машине красного цвета. Камышанка благодарит своего спасителя, что он остановился и помог ей убежать от псов.

- А теперь обращение к администрации: когда уже будут приняты меры? Чего Вы ждёте? Пока кого-нибудь покусают или того хуже!!! – возмущается женщина. - Люди в городе уже устали от этой проблемы.

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me