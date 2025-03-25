Происшествия

В Камышине участились случаи нападения собачьих стай на людей

Происшествия 25.03.2025 21:13
0
25.03.2025 21:13


Жители города Камышина Волгоградской области сообщают сразу о нескольких случаях нападений бездомных собак на взрослых и детей. Как передает V102.RU со ссылкой на местные паблики, одно из таких происшествий зафиксировано накануне, 24 марта, в центре Камышина. Момент нападения собачьей стали записали камеры видеонаблюдения.



- Стая собак на улице Пролетарской пыталась напасть на моих жену и дочь. Хорошо, что я рядом был, разогнал. Никто не пострадал, но всё могло закончиться очень плохо. Кстати рядом опорка полиции. И это не окраина, не дворы, это центр города, - рассказывает житель Камышина.

На записи видно, как несколько агрессивных псов преследуют людей, выгуливающих свою собаку на поводке. Мужчине в буквальном смысле приходится отбиваться от атакующих животных.

В этот же день от нападения собак на ул. 22 Партсъезда пострадал ребенок. Его покусали за ноги.

- Сколько еще надо народу перекусать, чтобы собаками что-то начали делать? – вопрошает мама мальчика.

Камышане просят администрацию принять меры, чтобы обезопасить городские улицы от агрессивных стай.  

- Проходя мимо детской поликлиники по адресу Пролетарская, 96, вдали я увидела, как свора (больше десятка их было это точно) кидается на проезжающие машины. Хотела их обойти через дворы, но не тут-то было. Они заметили меня, - рассказала еще одна жительница Камышина. 

По словам женщины, от животных ее спас проезжающий мимо мужчина на машине красного цвета. Камышанка благодарит своего спасителя, что он остановился и помог ей убежать от псов.  

- А теперь обращение к администрации: когда уже будут приняты меры? Чего Вы ждёте? Пока кого-нибудь покусают или того хуже!!! – возмущается женщина. - Люди в городе уже устали от этой проблемы. 

Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.03.2025 20:29
Происшествия 25.03.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 17:44
Происшествия 25.03.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 16:42
Происшествия 25.03.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 12:31
Происшествия 25.03.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 10:48
Происшествия 25.03.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 09:35
Происшествия 25.03.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2025 06:28
Происшествия 25.03.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 20:26
Происшествия 24.03.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 20:07
Происшествия 24.03.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 18:01
Происшествия 24.03.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 14:41
Происшествия 24.03.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 14:40
Происшествия 24.03.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 13:56
Происшествия 24.03.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 12:09
Происшествия 24.03.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.03.2025 10:35
Происшествия 24.03.2025 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
Путин отметил званиями и наградами группу волгоградцевСмотреть фотографии
21:13
В Камышине участились случаи нападения собачьих стай на людейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:29
В МЧС объявили о ликвидации ландшафтного пожара в МихайловкеСмотреть фотографии
20:01
«Все дело в яйцах»: регулятор объяснил подорожание популярных продуктов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:15
Перевели детей без проблем: из-за ремонта на севере Волгограда закрыли детсадСмотреть фотографии
18:34
Дороги в Волгоградской области закроют в апреле для большегрузов, но не всеСмотреть фотографии
17:44
Михайловку взяли в полукольцо четыре крупных ландшафтных пожараСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде убийце-душителю 81-летней матери дали 10 лет колонииСмотреть фотографии
17:02
Две бесплатные электрички запустят в день матча «Ротора» с «Родиной»Смотреть фотографии
16:42
Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Смелее! Реставратора «без комплексов» вновь ищут для администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
В Котово на профилактику отключили новый участок трубопровода за 632 млн рублейСмотреть фотографии
15:33
Волгоградец отделался уголовным штрафом за попытку кражи из поезда 280 кг металлаСмотреть фотографии
15:22
Продолжается продажа билетов на гандбольный турнир «Кубок Победы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
Ветеранам в Волгоградской области к 9 мая выплатят по 80 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:54
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и туманеСмотреть фотографии
14:01
Позорную свалку в Гумраке начали убирать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде 100-летний юбилей отметила ветеран Лидия ПетроваСмотреть фотографии
13:31
«Золотой баянист России» из Волгограда Игорь Букаев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:29
Волгоградец из мести сжег дотла машину обидчикаСмотреть фотографии
13:07
С 30 марта в Волгоградской области изменится расписание двух пригородных поездовСмотреть фотографии
12:31
Полиция отреагировала на видео с «похищением» женщины под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Гладильщик и копщик могил вошли в тройку необычных вакансий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Подозрительные семена огурца, томата и перца обнаружены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
РПН назвал волгоградцам признаки осложнений после гриппаСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсииСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде за миллион заменят систему электроснабжения двух восстановленных фонтановСмотреть фотографии
10:48
Волгоградец умер в больнице после наезда автобусаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградское УФАС помогло пациенту приобрести препарат за 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Электросирены завоют 28 марта на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 