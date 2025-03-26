



25 марта в Волгоградском государственном аграрном университете состоялась традиционная ярмарка вакансий. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз образовательное учреждение посетили несколько десятков представителей ведущих предприятий региона. В их числе свои вакансии представила сетевая компания «Волгоградоблэлектро».





Участие в такого рода мероприятиях — приоритет в кадровой политике организации. По словам энергетиков, они как никто заинтересованы в поддержке молодых, начинающих, но уже замотивированных на профессиональный рост специалистов.





— Мы находимся в тесном взаимодействии со всеми ведущими вузами Волгоградской области, которые обучают ребят по техническим специальностям. Конечно, это не только ВолГАУ, но и Волжский филиал Московского энергетического института, а также Волгоградский технический университет, — рассказали волгоградские энергетики. — Наша компания — одна из крупнейших баз для прохождения практики студентами профильных профессиональных направлений.





Прохождение практики в одной из ведущих электросетевых компаний Волгоградской области — это не только хорошая возможность поучиться у старшего поколения и в реальности применить теоретические знания, но и сделать первый шаг для будущего карьерного роста.

— Студентам, которые себя хорошо зарекомендовали, мы всегда предлагаем интересные варианты по трудоустройству, — подчеркнули представители компании.

Ребята проходят в сетевой компании как производственную, так и преддипломную практику. За каждым студентом закрепляются специалисты, которые передают свой опыт новому поколению энергетиков.





— Под руководством наших наставников студенты также пишут и успешно защищают выпускные квалификационные работы. В плане взаимодействия с вузами отдельное для нас направление — это работа в квалификационных комиссиях. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы отрасль пополняли исключительно профессионалы высокого класса, поэтому наши эксперты включены в комиссии, которые участвуют в приёме выпускных государственных экзаменов, — отметили в компании.

На сегодняшний день в АО «Волгоградоблэлектро» требуются специалисты разного профиля.

— В первую очередь это электротехнический персонал. В частности, электромонтёры, машинисты, мастера, — рассказал журналистам мастер участка Городищенского района Александр Воронков.

Одно из преимуществ, которым гордится сетевая организация, — возможность карьерного роста. К примеру, сам Александр когда-то устраивался в компанию на рядовую должность, однако теперь он уже дорос до руководящей и курирует целый энергетический участок.

— Возможность карьерного роста всегда есть. У нас работа достаточно интересная, разноплановая. Мы рады дать молодым, энергичным ребятам попробовать свои силы в чём-то новом, а это дополнительный опыт и профессиональные компетенции, которые, конечно же, будут оценены руководством, — добавил мастер участка.

В настоящее время сфера энергетики переживает своё второе рождение. Всё активнее в неё проникают информационные технологии. Происходит поэтапная автоматизация процессов, появляются потребности в новых кадровых направлениях.

— Сейчас процессы автоматизации набирают всё большие и большие обороты. Мы внедряем специальные анализаторы, реклоузеры, которые контролируют работу сетей линий электропередачи. Всё это входит в обширные телемеханические сети, которые позволяют диспетчерам, находясь за пультом, в онлайн-режиме отслеживать состояние сетевой инфраструктуры и удалённо управлять ею, — отметил Александр Воронков.

Однако исключить человека из цепочки обслуживания оборудования в настоящее время по-прежнему невозможно. Поэтому в конечном итоге стабильность энергоснабжения и оперативность ремонтно-восстановительных работ по-прежнему зависит от профессионализма рядовых сотрудников.

— У нас разработана специальная программа целевого обучения. Перспективные ребята, которые хотели бы получить высшее образование по энергетическому профилю и готовы связать свою жизнь с работой в АО «Волгоградоблэлектро», могут обратиться к нам, и мы поможем им с поступлением в вуз по специальной квоте, — отметили в компании.





В рамках выставки вакансий в ВолГАУ всего за несколько часов стенд сетевой компании посетили несколько сотен обучающихся. Так, студент из Сенегала Оуатт Сидибе заинтересовался вакансиями компании. Его профиль обучения не связан с энергетикой, но он бы мог в перспективе, после окончания вуза, помочь экономическому подразделению организации.

— Я обучаюсь в аграрном университете по направлению «Электрооборудование и электротехнологии». Компанию «Волгоградоблэлектро» мне посоветовали мои знакомые. К тому же, она находится в нескольких шагах от моего дома. Практика будет длиться в течение двух месяцев. Уверен, за это время смогу погрузиться во многие тонкости. После чего можно будет подумать и о дальнейшем трудоустройстве. Но пока что я так далеко ещё не планировал. Для меня сейчас в приоритете учёба и окончание вуза, — подчеркнул еще один студент Александр Макеев.





Отметим, «Волгоградоблэлектро» — это одна из крупнейших сетевых компаний Волгоградской области. Она выполняет важнейшую социально ориентированную функцию по передаче электроэнергии конечным потребителям. Организация ежегодно реализует программы по текущему и капитальному ремонту сетевой инфраструктуры, а также крупные инвестиционные проекты по вводу в эксплуатацию новых мощностей. Кроме того, компания помогла претворить в жизнь ряд инициатив, в частности, по подсветке моста через Волгу и по развитию сети уличного освещения рокадной дороги.

Фото: пресс-служба АО «Волгоградоблэлектро»

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