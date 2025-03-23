«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографии

Черно-белую фотографию многие воспринимают как абсолютно статичную и неживую. Но в цвете каждая из них оживает в прямом смысле слова. В этом убедился сотрудник Волжского музейно-выставочного комплекса Максим Опалев. Для чего он решил смахнуть пыль со старых снимков, расскажем в материале ИА «Высота 102».





С тем, что современных зрителей все сложнее увлечь «классикой», наверняка согласятся многие музейные работники. «Вот если бы в этих кадрах было побольше красок …» - подумал Максим Опалев.

– К сожалению, зачастую школьники и студенты, наши основные посетители, воспринимают прошлое в черно-белых тонах. Но ведь на самом деле оно было таким же многоцветным и многоплановым, как и наша сегодняшняя жизнь. Помните, как в историческом фильме Тарковского «Андрей Рублев»? Черно-белые кадры в нем представляли очень страшную и драматичную реальность Средневековой Руси, а вот цветные как раз символизировали высший смысл икон и фресок Рублева и его учеников. Я хочу, чтобы цветные фото показывали уничтоженную, совсем не идеальную, но все-таки мирную довоенную жизнь Сталинграда.









«Вдохнувшие жизнь» фотографии, говорит волжанин, нередко открывают детали, которые просто невозможно заметить в черно-белом варианте.

– Я выбираю снимки с четким изображением и выраженной светотенью, а дальше подключаю к работе искусственный разум. Результаты порой превосходят все мои ожидания, - говорит сотрудник музейно-выставочного комплекса. – Мне запала в душу фотография, на которой крестьяне в 1924 году покупают колесный трактор в Царицыне. Представляете, цвет вернул столько важных деталей, что я даже увидел на мостовой тающий снег! А вот еще один кадр – колхозники 30-х годов в Суходоле. Только после возвращения фото живых красок, я смог понять, что дерево, на фоне которого сидят люди, – это дуб. Такие, казалось бы, незначительные детали помогают яснее чувствовать историю, как продолжение жизни – во всех ее многообразных проявлениях. И я надеюсь, что когда-то эти ставшие живыми кадры станут новыми экспонатами музеев.





































Фото: предоставлены для публикации Максимом Опалевым