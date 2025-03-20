Происшествия

МЧС отжигает: на юге Волгограда вдоль дороги полыхает камыш

Происшествия 20.03.2025 13:05
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20.03.2025 13:05


Сегодня, 20 марта, в Красноармейском районе Волгограда полыхают заросли камыша, расположенные вдоль проезжей части. Как передает V102.RU, очевидцы выкладывают в Сеть видео со стеной огня, мимо которой проезжают машины.



- В Красноармейском камыш горит. Это как в Кировский ехать. Хорошо так горит. Пожарные на месте, - сообщают автомобилисты.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что поводов для волнения нет, так как проводится контролируемый отжиг.

Видео: Волгоград и Волгоград ВКУРСЕ / t.me

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