МЧС отжигает: на юге Волгограда вдоль дороги полыхает камыш

Сегодня, 20 марта, в Красноармейском районе Волгограда полыхают заросли камыша, расположенные вдоль проезжей части. Как передает V102.RU, очевидцы выкладывают в Сеть видео со стеной огня, мимо которой проезжают машины.





- В Красноармейском камыш горит. Это как в Кировский ехать. Хорошо так горит. Пожарные на месте, - сообщают автомобилисты.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что поводов для волнения нет, так как проводится контролируемый отжиг.

Видео: Волгоград и Волгоград ВКУРСЕ / t.me