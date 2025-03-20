«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собак

На бездействие чиновников Ерзовского городского поселения и Городищенского района Волгоградской области пожаловались зоозащитники в связи с критической ситуацией , сложившейся в приюте для бездомных животных «ДворНяшки». Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, соответствующее обращение направлено ими в Генпрокуратуру РФ.

Защитники бездомышей просят федеральные органы власти обратить внимание на проблемы волгоградских волонтеров, которые безуспешно добиваются помощи в поиске земельного участка от местных властей в свете недавнего поручения главы государства правительству и региональным чиновникам обеспечить возможность выделения социально ориентированным НКО земельных участков для строительства приютов.

– Мы уже больше года пишем письма в администрации Ерзовского городского поселения и Городищенского района с просьбой решить вопрос с землей для нашего приюта «ДворНяшки», - рассказали волонтеры. – Но каждый раз нам заявляют, что земли для нас в районе нет. После того, как Владимир Путин поручил предусмотреть такую возможность в регионах для выделения земли под приюты, районные чиновники перевели стрелки на областные власти, ссылаясь в том числе на то, что теперь региональные власти распоряжаются землями в Городищенском районе и в других близлежащих к областному центру муниципалитетах. Однако мы выяснили, что региональные власти решают вопрос с землей в Городищенском районе, если речь идет о капитальном строительстве. Наш приют – это не объект капитального строительства, поэтому землю нам должны найти местные власти.





Напомним, более 150 бездомных собак и кошек, которые нашли приют в «ДворНяшках», рискуют остаться на улице из-за решения владелицы земли продать участок, где сейчас содержатся животные.

– Объявление о продаже уже выставлено, аренда земли заканчивается в феврале 2026 года. То есть на переезд у нас остались лето и осень, зимой это сделать нереально. После того, как нам сообщили о намерении продать участок, где мы располагаемся, мы бросили клич, стали собирать деньги, чтобы выкупить участок. Неравнодушные люди отдавали последние копейки. И благодаря им нам удалось собрать около 800 тысяч рублей. Но этого все равно не хватит, чтобы выкупить землю, так как хозяйка просит за нее 5 миллионов, а найти другую за собранные деньги мы не можем, – поделился руководитель приюта Карен Гончаров.

Волонтеры обращают внимание на то, что на фоне бездействия местных чиновников и отсутствия желания решать проблему бездомных животных, федеральные и региональные политики обсуждают идею умерщвления бездомных животных.

– Понимая озабоченность общественности в связи с наличием бездомных животных на улицах, зоозащитники готовы на себя брать и берут о них заботу. Благодаря помощи людей с добрым сердцем мы их кормим, лечим, стерилизуем, то есть, по сути, делам за государство эту работу. Когда же мы просим, помогите нам с землей, от нас отворачиваются и говорят, что это наши проблемы. Теперь чиновники хотят получить официальное разрешение на умерщвление животных, хотя отравления, расстрелы бездомышей и так продолжались и продолжаются и в настоящее время. Мы стоим перед выбором – отказаться от принципов гуманизма или все-таки оставаться людьми. Животные не виноваты в том, что оказываются на улице. Виноваты в этом люди. Люди должны сделать все, чтобы на улицах не было бездомных собак. Но не варварскими методами. Мы показываем властям, как это может быть в идеале, как можно обойтись без массовых убийств, – продолжают волонтеры.





По мнению зоозащитников, получается замкнутый круг – власти сами не решают проблемы с бездомными животными и не дают работать частным организациям, которые гуманными методами уменьшают количество животных на улицах.

– Власти могли бы много сделать в этом направлении, помимо конкретной помощи приютам, – продолжает собеседник информагентства. – Например, принять меры по обязательной регистрации животных, ввести запреты на самовыгул, контроль над нелегальными заводчиками животных, льготную или бесплатную стерилизацию. Вместо этого они хотят узаконить убийство животных, по сути, расписавшись в собственном бездействии и бессилии. Если приют «ДворНяшки» прекратит свое существование, более 150 животных, некоторые из которых инвалиды, с парализованными конечностями, окажутся на улицах и усугубят проблему бездомышей. К тому времени уже наверняка начнет действовать новая мера, позволяющая умерщвлять бездомных животных. Давайте представим, что наши дети, которые, как мы были уверены, живут в гуманном мире, которым с детства прививают чувство эмпатии и сострадания, станут свидетелями расправ с животными на улицах нашего города. Разве от этого не становится страшно?

Между тем, напомним, накануне депутаты Волгоградской областной думы поддержали рассмотрение федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые касаются передачи субъектам РФ права самостоятельно определять порядок работы по обращению с животными без владельцев. В частности, устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан.





Напомним, что связаться с Кареном Гончаровым для оказания помощи можно по номеру 8-961-058-04-68. Группа для общения добровольных помощников приюту - https://t.me/DvorNayshki