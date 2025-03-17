Россельхознадзор нашел разбавленное молоко в Волгоградской области

етврач оформил документы на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, из 184 кг сырого коровьего молока в организации произвели 214 кг молока без изменения доли жирности. Такие операции с сырьем нереальны.

Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта из Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении, в