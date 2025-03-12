Общество

Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской области

Общество 12.03.2025 08:08
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12.03.2025 08:08


Завтра, 13 марта, в Новоаннинском Волгоградской области простятся с Виктором Паранько, погибшим в зоне СВО. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщил ТГ «Новоаннинский сегодня». Виктор Паранько воевал в звании младшего сержанта после заключения контракта с Министерством обороны.
У воина остались брат и сестра. 
Фото Новоаннинский сегодня t.me

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