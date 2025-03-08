В Волгограде 55-летняя женщина протаранила столб на пр. Ленина

В Центральном районе Волгограда очевидцы засняли последствия ДТП с легковым автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель не справилась с управлением, выехав на тротуар, а затем протаранив опору паркового освещения.







- Авария произошла в 12:00 на перекрёстке пр. Ленина и ул. Комсомольская. За рулём автомобиля находилась женщина 1970 года рождения, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на большой скорости, в результате чего машина получила серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в ДТП пострадала лишь водитель машины. Волгоградка была госпитализирована в одну из ближайших больниц с сотрясением головного мозга и ушибом колена.

Фото и видео: Волгоград вкурсе / t.me