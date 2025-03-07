Процесс лишения лицензий УК упростят в Волгограде





Депутаты профильного комитета облдумы поддержали корректировки в Жилищный кодекс РФ, направленные на упрощение порядка аннулирования лицензии по управлению многоквартирными домами и ужесточение требования для получения УК такого документа. Как рассказали ИА «Высота 102» в регпарламенте, данный проект будет рассмотрен в Госдуме. Депутаты профильного комитета облдумы поддержали корректировки в Жилищный кодекс РФ, направленные на упрощение порядка аннулирования лицензии по управлению многоквартирными домами и ужесточение требования для получения УК такого документа. Как рассказали ИА «Высота 102» в регпарламенте, данный проект будет рассмотрен в Госдуме.

Действующий порядок аннулирования лицензии достаточно сложный – решение об этом должно быть принято судом. Как показывает практика, процессы подобного рода нередко затягиваются, а все это время УК, допустившие нарушения, продолжают свою работу. Законопроектом предлагается ввести норму о прекращении действия лицензии УК по решению лицензионной комиссии. В случае, если управляющая организация не согласится с таким решением, она может оспорить его в судебном порядке. Действующий порядок аннулирования лицензии достаточно сложный – решение об этом должно быть принято судом. Как показывает практика, процессы подобного рода нередко затягиваются, а все это время УК, допустившие нарушения, продолжают свою работу. Законопроектом предлагается ввести норму о прекращении действия лицензии УК по решению лицензионной комиссии. В случае, если управляющая организация не согласится с таким решением, она может оспорить его в судебном порядке.

Другое важное новшество касается усиления лицензионных требований. Так, если управляющая организация обращается за получением лицензии и при этом срок действия прежнего документа истек и не был продлен, то соискатель уже не вправе претендовать на новую. Другое важное новшество касается усиления лицензионных требований. Так, если управляющая организация обращается за получением лицензии и при этом срок действия прежнего документа истек и не был продлен, то соискатель уже не вправе претендовать на новую.

В думе считают, что более жесткое регулирование призвано дисциплинировать организации и дать органам жилищного надзора и лицензионным комиссиям больше рычагов воздействия на недобросовестные УК. В думе считают, что более жесткое регулирование призвано дисциплинировать организации и дать органам жилищного надзора и лицензионным комиссиям больше рычагов воздействия на недобросовестные УК.

Также планируется ввести новшества, которые исключат ИП из соискателей лицензий на управление МКД, а допустят к этой работе только компании, работающие на территории субъекта. Также планируется ввести новшества, которые исключат ИП из соискателей лицензий на управление МКД, а допустят к этой работе только компании, работающие на территории субъекта.





Фото V102.RU (архив)