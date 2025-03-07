Большая олимпиада Росхим стартовала в Волгоградской области





Большая олимпиада Росхим – уникальный образовательный проект, который дает возможности школьникам из любых отдаленных районов страны войти в мир большой химии, – впервые стартовала в Волгограде и Волгоградской области. Этот проект объединяет талантливую молодежь, преподавателей, ученых и представителей промышленности.

АО «Росхим» – управляющая компания группы химических предприятий, расположенных в разных регионах России и входящих в содовый, нефтехимический, хлорно-щелочной, биохимический, титановый и другие промышленные кластеры. В Волгоградской области АО «Росхим» представляет АО «Волжский Оргсинтез», который выступает организатором и спонсором олимпиады.





Современная промышленность заинтересована в подготовке научных кадров, поэтому так много усилий прикладывается для вовлечения школьников в мир большой науки и технологий. Одна из первых ступеней, на которой подростки могут попробовать свои силы, – Большая олимпиада Росхим, которая помогает одаренным школьникам развиваться в области химии, прокладывает для них индивидуальную траекторию обучения, содействует их профессиональному росту и в целом популяризирует химическую науку среди молодежи.

– Участие в Большой олимпиаде Росхим – это шанс для школьников погрузиться в увлекательный мир химии, проверить знания и навыки, а также познакомиться с единомышленниками, которые разделяют интерес к науке, – отметил генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов. – Любое великое открытие начинается с первого шага. Участие в этой олимпиаде станет для юных исследователей таким шагом на пути к новым достижениям и открытиям.

– Работая в нефтехимии, я вижу, что сегодня складывается тенденция, когда промышленное производство инициирует развитие новых технологий и сотрудники предприятий уверенно их осваивают, но люди вне крупных производственных систем не всегда имеют такие возможности. Интеллектуальное неравенство в обществе становится угрозой технологическому потенциалу нашей страны, – подчеркнул Евгений Семенько, Советник исполнительного директора АО «Волжский Оргсинтез». – Большая олимпиада Росхим – это амбициозный проект, цели которого выходят за пределы обучения нового поколения химиков и инженеров.

Странный феномен современной жизни: чем больше дети погружены в гаджеты и мир социальных сетей, тем дальше они от реальных инноваций. Задача Большой олимпиады Росхим – показать обществу те требования, которые выдвигаются современными наукоемкими предприятиями, такими как АО «Волжский Оргсинтез».

Большая олимпиада Росхим проводится уже 6 лет, за это время в ней приняли участие более 1000 школьников. В этом году олимпиада вышла на федеральный уровень, и теперь в ней могут принять участие школьники из всех регионов России.

Онлайн-этап стартовал 19 февраля и продлится до 16 марта. Уже сейчас школьники с 7 по 11 класс могут зарегистрироваться на онлайн-платформе олимпиады и попробовать свои силы в отборочном этапе. Здесь же, на этой платформе, есть примеры заданий прошлых лет, видеоразборы заданий и открытые уроки по химии, что существенно облегчает подготовку к олимпиаде. Эти задания и методические материалы также могут использовать и учителя химии в своей работе.

Победители отборочного этапа будут приглашены на очный этап, который разделен на два тура — практический и теоретический. 30 марта школьники решают теоретические задачи, а 26 апреля будут проводить эксперименты в химических лабораториях. Работы этого этапа будут проверены центральным жюри олимпиады: докторами и кандидатами химических наук, университетскими преподавателями химии.

В Волгоградской области очный этап пройдет на двух площадках: в Волгоградском государственном техническом университете и Волжском политехническом институте. Участники финала получат уведомление об этом на электронную почту и смогут выбрать наиболее удобную для себя площадку в личном кабинете. Диплом участника, призера или победителя также придет в личный кабинет участника.





Цель Большой олимпиады Росхим – дать возможность всем детям независимо от региона попробовать силы в химии, показать им, какие знания требуются молодым специалистам, чтобы соответствовать сегодняшним запросам химической промышленности. Кроме того, организаторы олимпиады ставят перед собой амбициозную задачу донести до специалистов системы образования, молодых исследователей, школьников и родителей в каких направлениях развивается сегодня «большая химия».





– Мы хотим показать, какие технологические требования и запросы есть у современной промышленности,– отмечают организаторы. – Победители и призеры олимпиады не только получат ценные призы, но и войдут во внешний кадровый резерв предприятий АО «Росхим», что откроет перед ними двери к перспективным карьерным возможностям. Их кандидатуры будут находиться в приоритете у служб по подбору персонала, что станет важным шагом на пути к профессиональному успеху в химической отрасли.

Следующей ступенью для школьников может стать поступление в Волжский политехнический техникум по программе ФП «Профессионалитет», когда АО «Волжский Оргсинтез» выплачивает своим студентам стипендии в 7000 рублей ежемесячно. У студентов Волжского политехнического института и Волгоградского технического университета есть возможность заключить договор на мотивацию студентов и получать дополнительно от АО «Волжский Оргсинтез» стипендию в размере 15000 рублей. Также работает программа целевого обучения в ВПИ.

Своим студентам АО «Волжский Оргсинтез» гарантирует предоставление рабочих мест по окончании обучения. Кроме ВолГТУ, Волжского политехнического института (филиала) ВолГТУ и Волжского политехнического техникума похожую траекторию обучения предлагают и другие партнеры Большой олимпиады Росхим, среди которых Пермский государственный национальный исследовательский университет, Стерлитамакский химико-технологический колледж, Армянский колледж химической промышленности, Благовещенский медицинский техникум и др. Организаторами проекта выступили АО «Росхим», Уфимский государственный нефтяной технический университет и РОО «Ассоциация наставников олимпиадного движения».

Регистрируйтесь на платформе Большой олимпиады Росхим Ruschemolymp.ru , участвуйте, побеждайте, получайте призы и уверенно планируйте свое обучение в ведущих технических вузах и колледжах страны, чтобы вместе построить инновационное технологическое будущее страны.

Фото: предоставлено АО «Волжский Оргсинтез».

Реклама. АО «Волжский Оргсинтез», ИНН 3435900563, erid: F7NfYUJCUneRHUBRF4KA