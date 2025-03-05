В Волгограде и области 5 марта включатся электросирены

Общество 05.03.2025 08:05
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05.03.2025 08:05
Сегодня, 5 марта, в Волгоградской области пройдет очередная комплексная проверка региональной автоматизированной системы оповещения и информирования населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет по обеспечению жизнедеятельности населения, электросирены и другие технические средства оповещения заработают с 10 до 11 часов во всех муниципалитетах.
Жители услышат сообщения «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Проведение мероприятия позволит проверить готовность к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, подобные проверки проводят дважды в год в учебных целях. При этом жителей призывают не нервничать и никуда не бежать.
Фото администрации Волгоградской области
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