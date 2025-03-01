Общество

В Волгоградской области умерла судья в отставке Зинаида Клычникова

Общество 01.03.2025 09:46
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01.03.2025 09:46


В Волгоградской области умерла судья в отставке Зинаида Клычникова. Как сообщили V102.RU в Урюпинском городском суде, Зинаида Степановна скончалась через месяц после своего дня рождения - на 97-ом году жизни. 

Зинаида Клычникова из простой деревенской семьи. Она родилась 27 января 1929 года в Рязанской области, а в 1941-ом ее семья переехала в столицу. По распределению она была направлена в Ханты-Мансийск, где почти 7 лет работала в должности председателя суда.

В Волгоградскую область Зинаида Клычникова переехала по состоянию здоровья в декабре 1960 года. Работала судьей Логовского народного суда, а после его упразднения – судьей Клетского районного суда. С декабря 1965 по декабрь 1970 года была народным судьей города Урюпинска. Общий судейский стаж Зинаиды Клычниковой составлял более 23 лет.

Коллектив Урюпинского городского суда Волгоградской области выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Степановны.

Фото: Урюпинский городской суд

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