ДЮЦ Волгограда засияет по-новому за 6 млн рублей

Здание Детско-юношеского центра Волгограда, расположенного на улице Краснознаменская, преобразится благодаря архитектурному освещению, сообщает V102.RU.

Муниципальное учреждение ищет подрядчика, который подсветит фасад ДЮЦ. Начальная цена контракта составляет чуть более 6 миллионов рублей – это средства бюджетного учреждения. Работы должны быть выполнены за 20 дней.

Напомним, что восстановленный ДЮЦ был торжественно открыт в марте 2018 года. На праздничную церемонию в Волгоград из Москвы приезжала дочь знаменитого архитектора Ефима Левитана - автора проекта детско-юношеского центра. До этого признанное аварийным здание много лет стояло заброшенным. Решение о его ремонте и возрождении в Волгограде Детско-юношеского центра принял губернатор Андрей Бочаров. Работы по реконструкции здания длились три года.

Фото из архива V102.RU