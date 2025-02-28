



Жительница Михайловки Волгоградской области травмировалась, упав в сквере Строителей в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Центрального районного суда, не удержавшись на покрытой льдом дорожке, пенсионерка получила закрытый многооскольчатый перелом левого плеча со смещением и длительное время была вынуждена проходить лечение в больнице и дома. За данный инцидент по требованию прокурора МБУ «Волгоградзеленхоз» заплатит пострадавшей 60 тысяч рублей.

Отметим, что иск с требованием взыскать компенсацию с муниципального учреждения подал в интересах жительницы Михайловки, которая является инвалидом, прокурор Центрального района. В заявлении он просил о возмещении женщине 150 тысяч рублей.

Изучив, представленный «Волгоградзеленхозом» журнал о выполнении работ в зимний период 2024 года на территории сквера Строителей, суд установил, что в день падения пенсионерки там не проводилась необходимая обработка дорожек. В результате они были покрыты льдом и водой.

– МБУ «Волгоградзеленхоз» был обязан обеспечить надлежащее содержание дорожно-тропиночной сети сквера Строителей в зимний период и безопасное передвижение граждан, в данном случае пострадавшей, однако этого обеспечено не было, что и привело к получению истцом травмы в результате падения, – пришел к выводу Центральный районный суд Волгограда, обязав коммунальщиков выплатить компенсацию пострадавшей.

Итоговая величина компенсации была снижена более чем в два раза от запрошенной прокурором. Как отмечается в опубликованном на сайте суда решении, в данном случае суд учел все страдания пострадавшей и ее общее состояние здоровья, а также «требования разумности и справедливости».