Общество

«В их числе и камышанин»: в Камышине вспоминают погибших 25 лет назад десантников 6-ой роты

Общество 01.03.2025 13:21
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01.03.2025 13:21


Сегодня, 1 марта, в городе Камышине Волгоградской области состоялось памятное мероприятие, посвященное бессмертному подвигу десантников легендарной 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает V102.RU.


По информации администрации Камышина, траурный митинг прошел у памятника Герою России Александру Колгатину, который 25 лет назад совершил подвиг в Аргунском ущелье. 1 марта 2000 года офицер лично решил установить мины на пути отряда боевиков, однако был тяжело ранен в грудь. Когда террористы приблизились, Александр Колгатин привёл взрывные устройства в действие. Ценой своей жизни камышанин ликвидировал 11 боевиков и ещё порядка десяти человек тяжело ранил.

Тогда в неравном бою с боевиками в Аргунском ущелье Чечни 90 десантников предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Гибель 6-й роты потрясла всю страну. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подвиг шестой роты, которая не отступила перед многократно превосходящими силами противника, стал примером для новых поколений солдат и офицеров. 

В митинге в Камышине приняли участие родственники Героя России Александра Колгатина, представители администрации города, депутаты, общественники и кадеты. К памятнику героя были возложены цветы.

Фото: администрация Камышина / t.me

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