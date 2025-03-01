Сегодня, 1 марта, в станице Качалинской Иловлинского района Волгоградской области похоронят бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» Ивана Ясинского. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Участник специальной военной операции Иван Ясинский с позывным «Клевер» был в отряде пулеметчиком.

- Замечательный во всех отношениях парень. Большой и сильный. Невероятно энергичный. Рукастый — увлекался мотоциклами. По-хорошему правильный, прямой. Всегда только правду. В глаза, - написал об Иване депутат. - В отряде проявил себя великолепно, сразу стал своим.

Иван Ясинский родился в Волгограде, а жил в станице Качалинской. По профессии был крановщиком. На СВО пошел, заключив контракт.

Прощание с бойцом начнется в 9.00 по адресу: ул. Первомайская, д. 1А

Фото: Андрей Гимбатов / t.me