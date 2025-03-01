Общество

Бойца СВО с позывным «Клевер» провожают в последний путь под Волгоградом

Общество 01.03.2025 07:41
0
01.03.2025 07:41


Сегодня, 1 марта, в станице Качалинской Иловлинского района Волгоградской области похоронят бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» Ивана Ясинского. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Участник специальной военной операции Иван Ясинский с позывным «Клевер» был в отряде пулеметчиком. 

- Замечательный во всех отношениях парень. Большой и сильный. Невероятно энергичный. Рукастый — увлекался мотоциклами. По-хорошему правильный, прямой. Всегда только правду. В глаза, - написал об Иване депутат. - В отряде проявил себя великолепно, сразу стал своим.

Иван Ясинский родился в Волгограде, а жил в станице Качалинской. По профессии был крановщиком. На СВО пошел, заключив контракт. 

Прощание с бойцом начнется в 9.00 по адресу: ул. Первомайская, д. 1А

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.03.2025 07:24
Общество 01.03.2025 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 21:33
Общество 28.02.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 20:54
Общество 28.02.2025 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 20:26
Общество 28.02.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 19:43
Общество 28.02.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 18:59
Общество 28.02.2025 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2025 18:35
Общество 28.02.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 17:44
Общество 28.02.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 17:11
Общество 28.02.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:30
Общество 28.02.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:15
Общество 28.02.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 16:14
Общество 28.02.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 14:22
Общество 28.02.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2025 14:00
Общество 28.02.2025 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2025 13:32
Общество 28.02.2025 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:36
Волгоградку накажут за экстремальные «покатушки» детей на санках за машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Осужден водитель-беглец, погубивший подростка в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:41
Бойца СВО с позывным «Клевер» провожают в последний путь под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:24
Волгоградцев предупредили о 15-градусных морозах в мартеСмотреть фотографии
21:33
Владимир Путин наградил четверых урюпинцев орденами Мужества посмертноСмотреть фотографии
20:54
В Волжском введут сухой закон на время масленичных гулянийСмотреть фотографии
20:26
Mash: гарнизонный суд отправил генерала Попова в СИЗОСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде общежитие на ул. 51-й Гвардейской выживает без тепла в 17-градусный морозСмотреть фотографииCмотреть видео
19:05
«Или лучше шантаж?»: блогер Ульянов предложил выход из ситуации недовольным переселенцамСмотреть фотографии
18:59
Детфонд оплатил курс дельфинотерапии для 12-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
18:35
Прокуратура отсудила у коммунальщиков 60 тыс. рублей за падение волгоградкиСмотреть фотографии
17:44
Telegram раскроет данные о пользователяхСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде Бастрыкин вновь приметил разрушающееся общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде оперативники накрыли две порностудии с вебкам-моделями: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
«Это провокационные слухи»: главный врач РЖД Медицина опроверг информацию о закрытии поликлиники в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
В мэрии Волгограда пообещали не оставлять отдаленные территории без автобусовСмотреть фотографии
16:14
СК РФ проверит информацию о заселении хоккеистов в ледяную гостиницу в ВолжскомСмотреть фотографии
15:06
«Дети выбежали без портфелей»: в Михайловке эвакуировали школу №3Смотреть фотографии
15:04
Волгоградец незаконно поселил в своей квартире восемь мигрантовСмотреть фотографии
14:22
Волжская автоколонна предложила продлить маршрут №14 до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:00
«Волжскому трубному – две пятерки!»: знаменитое предприятие отмечает красивый юбилейСмотреть фотографии
13:37
Силовики заподозрили волгоградского бизнесмена в поставках контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
13:32
Андрей Бочаров рассказал мировым судьям о господдержке и важности их работыСмотреть фотографии
13:21
Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2Смотреть фотографии
12:41
Без права на парковку: из-за Масленицы в ЦПКиО в Волгограде перекроют три улицыСмотреть фотографии
12:13
Камышанина заподозрили в убийстве собственной женыСмотреть фотографии
11:59
История с террором волгоградцев песнями SHAMAN дошла до федерального телеканалаСмотреть фотографии
11:43
«Заканчивайте эксперименты!»: волгоградцев возмутил новый маршрут автобуса №68Смотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом водитель иномарки погиб в жестком ДТП с Toyota Land CruiserСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгограде владелец маршрутки выплатит пенсионерке 20 тыс. рублейСмотреть фотографии
 