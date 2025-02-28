Общество

Владимир Путин наградил четверых урюпинцев орденами Мужества посмертно

Общество 28.02.2025 21:33
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28.02.2025 21:33


28 февраля в Урюпинске Волгоградской области прошла церемония передачи государственных наград родственникам героев специальной военной операции, погибших при защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», указом президента Владимира Путина четверо бойцов удостоены орденов Мужества.

- Награды переданы близким урюпинцев в торжественной обстановке. Мы склоняем головы в память о Будаеве Денисе Валерьевиче, Мельникове Денисе Александровиче, Попове Андрее Викторовиче, Слинько Игоре Ивановиче – солдатах России, отдавших свою жизнь, защищая мир, свободу и независимость нашей Родины, - говорится в сообщении, опубликованном администрацией Урюпинска.

Отметим, в мероприятии приняли участие родители, жёны, а также дети погибших бойцов.

Фото: администрация Урюпинска

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