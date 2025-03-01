Уличные камеры сняли момент наезда иномарки на подростка в Волгограде

В Советском районе Волгограда под колеса иномарки попал 17-летний подросток. Момент наезда на пешехода сняли уличные камеры видеонаблюдения, передает V102.RU.
По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 15:40 напротив дома №68 по проспекту Университетский.
Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил подростка, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
На кадрах видно, что дорогу перебегали двое несовершеннолетних. Водитель в последний момент пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. В результате произошел наезд на подростка. С травмами его доставили в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области