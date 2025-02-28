В Волжском введут сухой закон на время масленичных гуляний





2 марта в Волжском пройдут массовые гуляния в честь празднования Масленицы. Как сообщает ИА «Высота 102», тематические мероприятия пройдут на площадках парков «Новый город», «Волжский», «Гидростроитель», «Солнечный» и КМЦ «Юность Волжского». Во время праздников власти ограничат продажу спиртных напитков в общественных местах.

Сухой закон распространится на территории в границах домов: № 15–47 и № 10–12 по улице Карла Маркса; № 15–29 и № 18–24 по Комсомольской улице; № 18–30 и № 15–29 по проспекту имени Ленина, № 10–18 и № 13–17 по улице Циолковского; № 24–26 по бульвару Профсоюзов; № 1–2 по проспекту Дружбы; № 53, 54, 55 и 57 по улице Мира; № 18 по улице Александрова; № 75–77 и № 12л по Набережной улице; № 76–86 и № 75–97 по проспекту Ленина.

Отметим, ограничения будут действовать с 11:00 до 15:00.