Расследования

Осужден водитель-беглец, погубивший подростка в ДТП под Волгоградом

Расследования 01.03.2025 08:08
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01.03.2025 08:08


Быковский районный суд Волгоградской области признал гражданина Магомедова виновным в ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Водителю назначено 6 лет лишения свободы в колонии-поселении, передает V102.RU.

По информации районного суда, мужчина осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. К тому же водитель был лишен прав, а после ДТП сбежал с места происшествия. Ранее сообщалось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако в приговоре это не указывается.  

Судом установлено, что 7 июля 2024 года Магомедов, управляя автомобилем «Лада Приора», вместе с несовершеннолетним пассажиром двигался по улице Ленина в селе Верхний Балыклей. 

- Не обеспечив безопасность при движении с помощью ремней безопасности, установленных в автомобиле, а также скоростного режима, потерял контроль управления, в результате чего совершил опрокидывание автомобиля по ходу своего движения на обочине автодороги, - говорится в сообщении суда.

После ДТП водитель покинул место происшествия. 14-летний подросток, который находился в машине, скончался от полученных травм. 

На суде виновник аварии признал свою вину частично. Приговором суда он также лишен прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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