Общество

В Волгограде общежитие на ул. 51-й Гвардейской выживает без тепла в 17-градусный мороз

Общество 28.02.2025 19:43
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28.02.2025 19:43


26 февраля в Дзержинском районе Волгограда произошла коммунальная авария, оставившая жителей бывшего общежития по адресу ул. 51-й Гвардейской, д. 15 без отопления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственников, половина дома оказалась в 17-градусные морозы без тепла из-за прорыва трубопровода в подвальном помещении.



- Обзвонились уже везде. Обращались и в диспетчерскую управляющей компании, и по номеру 112, и в местную администрацию. Даже в приёмную наших депутатов, а толку никакого. Отопления как не было, так и нет. Коммунальщики принимают заявки, но ничего не делают. Власти же говорят, что у нас проблемный дом и заниматься им некому. Всем понятно, что от УК «Парадигма» толку особого нет, но другие организации брать дом в таком состоянии не хотят. В результате сотни жильцов общежития по сути оказались в заложниках этого жилищно-коммунального бедствия, — рассказала журналистам одна из обратившихся в редакцию собственниц.

В настоящее время из-за прорыва подвал здания затопило кипятком, а столб пара поднимается в коридоры и жилые комнаты.

- Пар валит к нам наверх без перерыва уже несколько суток. При этом отопления у многих нет. В результате влага из воздуха обильно конденсируется на всём, с чем соприкасается. Это стены, потолок, осветительные приборы, распределительные щитки, ну и, конечно же, окна. На нижних этажах из-за испарений всё плавает. И это не шутки. Мы боимся, что в один момент кого-то может убить током, или проводку в очередной раз закоротит и начнётся пожар, — добавила женщина.

При этом одновременно с прорывом стояка отопления в подвале происходит течь канализации. В результате кипяток, перемешанный со стоками, испаряясь, поднимает в комнаты жильцов общежития не только влажный воздух, но и невозможную вонь.

- Вы не представляете, какой аромат у наз здесь стоит. Жить в таких условиях невозможно, но у большинства из нас это единственное жильё и идти нам больше некуда.


Опасность происшествий связанных с работой проводки ещё больше усугубляется из-за дополнительной нагрузки.

- Естественно, та часть дома, которая осталась без тепла, вынуждена искать какой-то выход. Тем более, что сегодня у нас за окном -17 °С. Результат: большинство спасается от холода обогревателями, — добавила жительница.

При этом сети энергоснабжения общежития на такое потребление не были изначально рассчитаны. К тому же сейчас они работают по сути в предаварийном состоянии. В результате повышенная влажность и колоссальные нагрузки в любой момент могут сыграть с жильцами МКД злую шутку.


Редакция ИА «Высота 102» обратилась в УК «Парадигма» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Субподрядчик, которому организация передоверила обслуживание дома, подтвердил, что о проблеме коммунальщики знают, однако она не столь масштабна, как её описывают собственники.

- Там перекрыт только один аварийный стояк, в самом доме отопление есть. В ближайшее время планируем произвести сварочные работы, — сообщил руководитель организации.

Редакция обратилась в Госжилнадзор с просьбой взять на контроль ситуацию в замерзающем доме. Пока журналисты готовили текст к публикации, из жилищной инспекции поступили первые новости. Спустя пару часов в управляющей компании отчитались, что специалисты уже приступили к ликвидации аварии.


Забота коммунальщиков застала жильцов дома в врасплох. Обрадованные новостью о скором запуске тепла волгоградцы, вооружившись фонариками, рискуя жизнью спустились в затопленный кипятком подвал, однако никого живого там не обнаружили.

Отметим, в Госжилнадзоре пообещали помочь жильцам найти коммунальщиков, судя по всему, заблудившихся где-то по пути к замерзающему общежитию. При этом разочарованные равнодушием к их проблеме чиновников и коммунальных служб волгоградцы готовят коллективное обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они уверены, что только в случае внимания к их проблеме из Москвы коммунальное бедствие наконец-то удастся прервать.

Фото и видео: жители дома

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