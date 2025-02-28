Общество

Детфонд оплатил курс дельфинотерапии для 12-летнего волгоградца

Общество 28.02.2025 18:59
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28.02.2025 18:59


Волгоградское отделение Российского Детского фонда при помощи неравнодушных жителей помогло семье 12-летнего волгоградца Ильи Родина оплатить необходимую, но дорогостоящую терапию. Как рассказали ИА «Высота 102» в Детфонде, юный волгоградец, страдающий аутизмом, в настоящее время уже проходит курс дельфинотерапии. Фотографиями с занятий поделилась мама мальчика. 

Как отмечают специалисты, которые наблюдают за состоянием Ильи, контакт ребенка в бассейне с дельфином и ультразвуковыми волнами, которые он излучает, уже дают положительные результаты. Со второго занятия в Лазаревском у подростка стало отмечаться значительное улучшение в поведении, прогресс в развитии коммуникативных навыков.

– Спасибо огромное Российскому детскому фонду за предоставленную возможность Илюше пройти курс дельфинотерапии, – поблагодарила организацию Ирина Родина, которая ранее обратилась сюда после консультации со специалистами. – Вы подарили ребенку море эмоций, улыбок и восторга. Для него это стало долгожданным подарком.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что региональное отделение Детского фонда в рамках программ «Помощь детям-инвалидам» и «Помощь детям участников СВО» закупило партию оборудования для реабилитации больных детей из семей бойцов СВО. Так, 12-летнему Саше из Рудни передан ортопедический реабилитационный комбинезон, а для 15-летнего Олега из Светлоярского района Детфонд купил кресло-коляску. 

Председатель правления реготделения Детфонда Ирина Соловьева заверила, что работа по данным и другим приоритетным направлениям при активной поддержке партнеров и отзывчивых граждан  продолжается. Всего фонд реализует в Волгоградской области 16 благотворительных программ, таких как «Помощь Донбассу», «Срочная социальная помощь», «Детский диабет», «Инсулиновая помпа», «Теплый дом» и другие.

Фото: предоставлено Ириной Родиной

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