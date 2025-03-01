Происшествия

Волгоградку накажут за экстремальные «покатушки» детей на санках за машиной

Происшествия 01.03.2025 08:36
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01.03.2025 08:36



В Волгограде полицейские установили водителя и привлекли к административной ответственности за катание детей на санках, привязанных к машине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, нарушителем оказалась 19-летняя девушка. Она созналась в правонарушении и пообещала, что больше так делать не будет.

- Да, принимаю. Осознаю. Больше такого не повторится, - заявила девушка сотрудникам полиции. 

Ранее местные жители записали видео, на котором водитель иномарки катал по парковке «Семейного Магнита» в Краснооктябрьском районе детей на санках, привязанных к машине.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей).

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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