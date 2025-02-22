Общество

Спасатели потушили крупный пожар на территории Волжской птицефабрики

Общество 22.02.2025 12:36
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22.02.2025 12:36


22 февраля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области ранним утром очевидцы заметили зарево, а затем и клубы чёрного дыма, поднимающиеся со стороны хутора Заяр. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь на территории птицефабрики возник крупный пожар. Пламя объяло гаражный бокс.

- В 05:53 поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В х. Заяр ЗАО «Птицефабрика Волжская» в гаражном боксе горели четыре автобуса и обрешётка кровли на площади 600 кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На место оперативно прибыли расчёты 19-й пожарно-спасательной части. Специалисты не дали возгоранию распространиться, сначала локализовав, а затем и вовсе потушив его. На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло порядка двух часов.

Отметим, по данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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