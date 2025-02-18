Общество

В Волжском третьи сутки разыскивают 34-летнего мужчину

Общество 18.02.2025 20:20
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18.02.2025 20:20


В городе Волжском Волгоградской области третьи сутки разыскивают 34-летнего Виктора Любчича. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег», волжанин ушел из дома 15 февраля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы Виктора Любчича: рост 175 см., нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. 

В день исчезновения был одет в серо-зеленые куртку, черные брюки и черно-белые кроссовки. 

Если вам известно местонахождение Виктора, сообщите информацию по телефону: 8(906) 171-02-02 - волонтеры. 

Фото: ПСО «Оберег»

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