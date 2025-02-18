В Волжском третьи сутки разыскивают 34-летнего мужчину





В городе Волжском Волгоградской области третьи сутки разыскивают 34-летнего Виктора Любчича. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Оберег», волжанин ушел из дома 15 февраля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы Виктора Любчича: рост 175 см., нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

В день исчезновения был одет в серо-зеленые куртку, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Виктора, сообщите информацию по телефону: 8(906) 171-02-02 - волонтеры.

Фото: ПСО «Оберег»