В Волгограде ростовская фирма построит ЖК на месте 40 аварийных домов





В Красноармейском районе Волгограда на месте трущоб построят новый жилой комплекс. Как сообщает ИА «Высота 102», городские чиновники разрешили ростовской компании ООО «Р-Билдинг» снести 40 аварийных домов на ул. Саушинской, ул. Шадринской, ул. Светлоярской, ул. им. Панферова. Соответствующий договор был подписан между муниципалитетом и инвестором.

- Соглашением предусмотрено возведение застройщиком нового жилья со встроенными в многоквартирные дома детскими дошкольными учреждениями, а также реконструкция детского сада №223, здания начальной школы №113, ремонт или реконструкция здания МОУ ДЮСШ №18, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации.

По информации мэрии, приступить к зачистке аварийного жилого массива инвестор сможет после завершения расселения домов. Власти признаются, что на сегодняшний день квартиры предоставлены лишь части собственников, однако обещают, что к концу 2025 года этот процесс полностью завершится.

Отметим, возведение нового ЖК будет реализовываться поэтапно. В целом застройщик рассчитывает завершить проект в течение 10 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»