Общество

«Уже погибли два человека. Мало?»: Волгоградцы бьют тревогу из-за опасного соседства с заброшенным рынком

Общество 13.02.2025 17:02
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13.02.2025 17:02


В Советском районе Волгограда местные жители продолжают бороться с заброшенным рынком на ул. Ухтомского. Как сообщает ИА «Высота 102», здание имеет дурную славу. Ночами здесь собираются асоциальные личности, вечером – ищут приключения подростки, а днём прячутся своры собак. При этом регулярно мимо сооружения вынуждены проходить сотни местных жителей.

- В 2023 году с задней стороны здания, как раз напротив нашего дома, бомжи и алкаши повадились в холодное время года жечь костры и распивать там алкоголь. В результате 2 человека сгорело. После произошедшего завели уголовное дело. Меня даже вызывали в Следственный комитет, - рассказала жительница дома № 3/1 по ул. 35-й Гвардейской дивизии Елена.


Как ранее уже сообщала редакция, в 2024 году администрация Советского района через суд обязала владельца разрушающегося здания ограничить доступ в него третьих лиц. В результате окна и входные проёмы наконец были заколочены OSB-панелями. 


Однако спокойствие волгоградцев длилось недолго.

- Как наступили холода в 2024 году, доски выломали, опять начались костры и пожары внутри здания. Неоднократно вызывали спасателей. При этом рядом со зданием находится асфальтированная площадка, где жильцы оставляют автомобили. Огонь лишь чудом не перекинулся на них, - добавила волгоградка.




Ситуацию ещё больше осложняет то обстоятельство, что в непосредственной близости от аварийного сооружения проходит самая короткая дорога к местному ДЮЦу, бассейну, детской школе искусств №8 и общеобразовательной школе №23.

- Хочется, чтобы владельцы этого здания сами пожили рядом с этим гадюшником. Посмотрели, как маленькие дети убегают с криком от свор собак и подпитых личностей, а подростки лазают по крышам, - сетует Елена.


В редакции ИА «Высота 102» попросили администрацию Волгограда прояснить судьбу разваливающегося рынка на ул. Ухтомского. Как выяснилось, власти знают о свободном доступе в сооружение посторонних, но ничего, кроме увещевания собственника, они предпринять, судя по всему, не могут.

- Земельный участок и нежилое строение по ул. Ухтомского, 1а находятся в частной собственности. Согласно действующим федеральным правовым нормам, распоряжаться недвижимым объектом, в том числе решать вопрос о его сносе, имеет право собственник объекта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. В ходе очередного осмотра объекта, проведенного сотрудниками администрации Советского района, были выявлены открытые пути доступа внутрь здания. Собственникам направлено уведомление о необходимости вновь ограничить доступ посторонних лиц внутрь объекта, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, рынок на ул. Ухтомского был построен в 70-х годах прошлого века. В начале 2000-х сооружение реконструировано в магазин торговой сети «Пятёрочка», а затем здесь решил попытать счастье и ритейлер «Магнит». Впоследствии торговые площади оказались заброшены, здание облюбовали бездомные. Началось его разрушение. В какой-то момент наполнить рынок новой жизнью хотели городские власти, открыв здесь ФОК, однако эти планы так и не были реализованы, а вскоре сооружение сменило владельца. По информации администрации Советского района, новые хозяева планировали снести объект и возвести здесь жилой многоквартирный дом. Однако и эти планы пока что не претворились в жизнь.

Фото: читателей и из архива ИА «Высота 102»

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