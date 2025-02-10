В школе №83 Волгограда участник СВО открыл свою «Парту Героя»





В Волгограде сегодня, 10 февраля, участник спецоперации Алексей Г. принял участие в торжественном мероприятии в школе №83 Центрального района. Как сообщили в администрации города, в учреждении открылась «Парта Героя».

– Сегодня в школе прошла церемония открытия «Парты Героя» в честь выпускника Алексея Владимировича, проявившего мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие сам герой, преподаватели и ученики школы, а также представители администрации города и общественности, – рассказали в мэрии.

Здесь также рассказали, что Алексей выполняет боевые задачи в зоне СВО с 24 февраля 2022 года и несет службу в отдельном медицинском батальоне. В 2023 году за Указом Президента РФ Владимира Путина выпускник школы №83 был награжден медалью «За отвагу».

Напомним, на минувшей неделе в Волгограде прошло награждение государственными наградами участников СВО. После церемонии некоторые из них пообщались с корреспондентом ИА «Высота 102» и рассказали свои истории.