



В Волгоградской области промышленники подвели итоги 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на экономические сложности и санкции предприятия региона продемонстрировали рост промышленного производства на 1,2%.

- Машиностроительные предприятия на 25,6% нарастили производство прочих транспортных средств, на 9,1% — компьютеров, электронных и оптических изделий, на 7,1% — производство машин и оборудования, на 1,6% — электрооборудования; на 16,8% вырос объем ремонта и монтажа машин и оборудования. Увеличилось производство арматуры для трубопроводов на 19%, светильников и осветительных устройств — на 10,8%, мостовых электрокранов — на 9,4%, подшипников — на 2,1%, - рассказали журналистам в пресс-службе облпромторга и ТЭК.

Рост продемонстрировали и предприятия химической промышленности. На фоне импортозамещения в рекордные 27,3 раза выросло производство жидкого мыла. Производство резиновых и пластиковых изделий увеличилось в 1,7 раза. Рост объёмов выпуска смазочных материалов составил 25,1%, полимерных труб – 25%.

Металлурги могут похвастаться увеличением выпуска в 1,8 раза изделий листового холоднокатаного проката. Предприятия лёгкой промышленности отчитались о росте в 1,5 раза выпуска постельного белья. Ещё на 34% увеличился пошив мужицких костюмов, на 32% - спецодежды.

На 25,5% увеличилась на региональных заводах отгрузка керамического кирпича. Ещё на 14,2% выросло производство силикатных блоков.

Отметим, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу по привлечению до 2034 года в экономику региона порядка 1 трлн рублей инвестиций и созданию 13,5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Фото из архива ИА «Высота 102»