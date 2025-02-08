7 февраля Владимир Путин сделал ряд поручений по итогу декабрьского заседания СПЧ. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе основных вопросов, на которые глава государства обратил внимание, небывалый всплеск преступлений, совершённых в отношении граждан России телефонными мошенниками из Украины.

К борьбе с такого рода правонарушениями глава государства приказал подключиться правительству, а также полиции и ФСБ. Силовикам совместно с федеральными чиновниками теперь предстоит разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях.

Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность определения телефонных номеров правоохранительных органов и государственных структур на устройствах абонентов сотовой связи. В случае если это предложение получит поддержку экспертов, даже незаписанные в телефонную книжку номера правоохранительных органов и всех официальных структур будут высвечиваться на экранах телефонов с соответствующей пометкой, подтверждающей их подлинность.

Отметим, соответствующее поручение Владимира Путина должно быть выполнено к 1 июля 2025 года.