В Волгоградской области жители поселка Новый Рогачик почти целый день, 6 февраля, дежурили у дома №52 по ул. Озерной, где проходят съемки рейтингового шоу канала «ТНТ» «Экстрасенсы: битва сильнейших 2», передает V102.RU.





По сообщениям поклонников этого шоу, в поселок нагрянули ведьмы, колдуны и медиумы.

На видеокадрах, которые появились сегодня в Сети, первыми волгоградцев приветствовали Соня Егорова и ведущий шоу Илья Ларионов. Через некоторое время к съемкам присоединился Олег Шепс, а когда стемнело жители увидели и Викторию Райдос.

Ранее сообщалось, что очередное испытание экстрасенсам предстоит пройти в квартире местной жительницы, которую беспокоит соседство с потусторонним миром.

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