Общество

Под Волгоградом живущие рядом с Волгой хуторяне потребовали воды

Общество 07.02.2025 07:49
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07.02.2025 07:49


В Волгоградской области по иску прокуратуры суд обязал муниципалитет провести работы по организации централизованного водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, с жалобами на отсутствие такого водоснабжения обратились жители улиц Первомайская и Ленинская города Краснослободска. 

Прокуратура Среднеахтубинского района подала в суд с иск об обязании чиновников провести водопровод по данным улицам. Иск суд удовлетворил.  По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Любопытно, что без централизованного водоснабжения до сих пор остаются жители домов хутора Бобры, расположенного рядом с Волгой, мостом через эту реку и популярным несанкционированным пляжем. 

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