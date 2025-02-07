Под Волгоградом живущие рядом с Волгой хуторяне потребовали воды

В Волгоградской области по иску прокуратуры суд обязал муниципалитет провести работы по организации централизованного водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, с жалобами на отсутствие такого водоснабжения обратились жители улиц Первомайская и Ленинская города Краснослободска.
Прокуратура Среднеахтубинского района подала в суд с иск об обязании чиновников провести водопровод по данным улицам. Иск суд удовлетворил. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
Любопытно, что без централизованного водоснабжения до сих пор остаются жители домов хутора Бобры, расположенного рядом с Волгой, мостом через эту реку и популярным несанкционированным пляжем.