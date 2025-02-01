О гуляющем в родительских чатах фейке предупредили волгоградцев

Общество 01.02.2025 11:43
0
01.02.2025 11:43
Волгоградцы могут стать жертвами мошенников, если попадутся на фейк, распространяемый в родительских чатах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТГ-канал «Война с фейками», аферисты обращаются к родителям с просьбой о помощи в розыске родственников участников СВО. В сообщении указано, что военные находятся в госпитале и срочно нужно отыскать их родных. При этом информация транслируется от имени волонтеров медицинского колледжа.На самом деле авторы таких сообщений – мошенники, которые рассчитывают на неравнодушных людей. Если позвонить по указанному в объявлении номеру, с вашего телефона списывают деньги. Будьте внимательны и предупредите своих близких, предупредили борцы с фейками.
Юг Волгограда 1 февраля станет центром сюрреализма01.02.2025 14:50
Общество 01.02.2025 14:50
Волгоград готовится к переименованию в Сталинград01.02.2025 12:24
Общество 01.02.2025 12:24
В Волгограде провели памятную акцию у мемориалов воинам НКВД и пограничникам01.02.2025 11:48
Общество 01.02.2025 11:48
Андрей Бочаров почтил память сталинградских чекистов01.02.2025 11:20
Общество 01.02.2025 11:20
Волгоградцам назвали пять вакансий января зарплатой от 250 тыс. рублей01.02.2025 10:58
Общество 01.02.2025 10:58
В Волгограде почтили память героев Сталинградской битвы01.02.2025 09:23
Общество 01.02.2025 09:23
Синоптики пообещали волгоградцам туман и сырость в начале февраля01.02.2025 07:56
Общество 01.02.2025 07:56
Роспотребнадзор: очередной улов в Черном море оказался безопасным для пищи01.02.2025 07:18
Общество 01.02.2025 07:18
В Серафимовиче открыли памятник ветеранам боевых действий31.01.2025 21:17
Общество 31.01.2025 21:17
В Волгограде после ремонта открыт доступ к центральной лестнице Мамаева кургана31.01.2025 20:44
Общество 31.01.2025 20:44
В Волгограде с 1 февраля изменится маршрут автобусов №7э31.01.2025 20:16
Общество 31.01.2025 20:16
В Волгограде сквер Руднева благоустроят за 40 млн рублей31.01.2025 19:26
Общество 31.01.2025 19:26
Три неожиданных совета дал юрист волгоградцам, чтобы защитить себя от мошенников31.01.2025 19:02
Общество 31.01.2025 19:02
Почти 19 тыс. обращений: в Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 11-летний рекорд31.01.2025 18:42
Общество 31.01.2025 18:42
В Волгоградской области осталось 18 участников Сталинградской битвы31.01.2025 18:01
Общество 31.01.2025 18:01