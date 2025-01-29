В Новоаннинском районе Волгоградской области сегодня, 29 января, похоронили 27-летнего Ильяса Асадова, погибшего при исполнении воинского долга на Украине. Об этом сообщили в администрации района.

– Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ильяса. Его мужество и преданность делу не будут забыты. Пусть память о нем живет в сердцах всех, кто его знал и любил, – говорится в некрологе.

Ильяс Асадов заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2024 году – уже в начале года прибыл в зону СВО. Последний раз родственники общались с Ильясом в феврале, после этого связь с ним оборвалась.

Поиски погибшего контрактника велись до 2025 года. Накануне тело погибшего передано родным для траурной церемонии прощания.