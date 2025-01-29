В Урюпинском районе Волгоградской области 30 января проводят в последний путь уроженца Казахстана Анварбека Рустемова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом V102.RU сообщили в администрации Урюпинска.

Анварбек жил в Волгоградской области. В 2024 году он отправился на СВО, заключив контракт. Был рядовым мотострелкового полка.

- Погиб 21 декабря 2024 года в Донецкой Народной республике. Воину было 39 лет. У него остались мама и дети, - рассказали в администрации. - Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Прощание с воином начнется 30 января в 12:00 в сквере Павших борцов. Похоронят Анварбека Рустемова в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU