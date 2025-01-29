Аномальное тепло до +8 градусов пообещали синоптики в Волгоградской области





В Волгоградской области на смену холоду вернулась теплая погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, на днях в регионе ожидается до +8º.

- 29 января в отдельных районах области прогнозируется туман. Ночью и утром местами - гололедно-изморозевые явления. Ветер южный 6-11 м/с. Днем температура воздуха составит -1…+4º, местами до +8º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС. - В четверг, 20 января, ночью и утром также ожидаются туман и гололедица на дорогах. Ветер южный 6-11 м/с. Воздух прогреется днем до +3…+8º.

Пятница волгоградцев также встретит теплой погодой и южным ветром.

- 31 января без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +3…+8º, - добавили синоптики.