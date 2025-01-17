Общество

Президент России назначил новых судей в Волгоградской области

Общество 17.01.2025 09:46
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17.01.2025 09:46


Указом президента России Владимира Путина в Волгоградской области назначены новые судьи и председатель районного суда. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 17 января, в объединенной пресс-службе судов региона. Согласно документу, Калачевский районный суд Волгоградской области возглавит Юлия Князева. 

Отправлять правосудие в четырех районных судах Волгограда будут пять новых судей. Так, Евгения Волкова и Константин Забровский назначены судьями Дзержинского районного суда. Инна Кисилева будет работать судьей Кировского районного суда, Татьяна Городилова - в Красноармейском районном суде, а Светлана Филипенко - в Тракторозаводском районном суде.

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