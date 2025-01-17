Банкам разрешат оформлять на россиян кредиты по видео-конференц-связи





Владимир Путин подписал поручение Правительству и Центробанку о корректировке законодательства для введения особого правового режима, позволяющего оформлять кредиты дистанционно, в том числе и с помощью видео-конференц-связи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», соответствующие изменения должны быть приняты до 15 июля 2025 года.

По информации экспертов, опрошенных журналистами, нововведение должно улучшить доступность финансовых услуг. При этом специалисты отрицают дополнительные риски для граждан.

- Какие-либо риски обмана при помощи дипфейков отсутствуют, поскольку все будет проверяться на соответствие через единую биометрическую систему, - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Отметим, подготовка к изменению законодательства, которое позволит открывать вклады и оформлять кредиты дистанционно, с помощью биометрии, началась в 2024 году. Осенью депутаты одобрили в первом чтении соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию доходов.