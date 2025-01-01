Общество

Андрей Бочаров проинспектировал готовность новой поликлиники под Волгоградом

Общество 01.01.2025 15:13
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01.01.2025 15:13


1 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с рабочим визитом Светлоярский район. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель проинспектировал готовность нового здания местной поликлиники к приёму пациентов.

- Волгоградская область начинает новый год с нового объекта — поликлиники в Светлоярском районе. Это событие не только для жителей светлоярского района, но и для всего медицинского сообщества: в сельской местности построено лечебное учреждение высокого уровня. Поликлиника в полном объеме обеспечена необходимым оборудованием — получилось очень достойно, — руководитель региона.

По информации властей, ранее долгое время учреждение ютилось на первом этаже одного из многоквартирных домов и не в полной мере отвечало современным требованиям и стандартам. Сейчас же для поликлиники с нуля было построено новое здание, которое по площади в пять раз больше.

Здесь разместились регистратура, блок неотложной помощи, блок для проведения исследований с помощью рентгена, фтизиатрический и инфекционный блоки, дневной стационар, терапевтическое отделение, хирургия, кабинеты для приёма и ультразвуковой диагностики, лаборатория и конференц-зал.

Благодаря тому, что здание было спроектировано и построено изначально как поликлиника, специалисты адаптировали его для людей с инвалидностью.

Особое внимание эксперты уделили оснащению поликлиники: оно соответствует не только федеральным стандартам, но во многом их превосходит. Региональные власти дополнительно закупили в учреждение электроэнцефалограф, систему эндоскопической визуализации, лазерную хирургическую диодную систему, несколько систем УЗИ-визуализации, ренген-диагностический цифровой комплекс, цифровой флюорограф.

Отметим, здесь будут работать 24 врача и 41 сотрудник среднего медперсонала.

Фото: администрация Волгоградской области

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