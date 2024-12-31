«Идти только вперед!»: волгоградцы увидят трехминутное новогоднее обращение Путина





Чуть более трех минут продлилось поздравление россиян президента Владимира Путина с наступающим 2025 годом. Как сообщает ИА «Высота 102», обращение уже увидели в Магадане, на Камчатке и Чукотке.

Обращаясь к россиянам, президент отметил, что уходящий в прошлое год был наполнен историческими событиями. Цели были достигнуты, по словам Владимира Путина, благодаря единству народа.

– Наша страна, независимая и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Уверен, что все будет хорошо, будем идти только вперед, – заявил глава государства.

На пороге нового года, отметил президент, «помыслы и надежды» россиян остаются «вместе с бойцами и командирами».

– Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности, – подчеркнул Путин, обращаясь к военнослужащим. – Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас!

Он также напомнил, что 2025-й объявлен в России Годом Защитника Отечества.

В заключение Владимир Путин пожелал благополучия каждому дому.

– Когда мы вместе, все получится! – заключил президент России.





Видео: ВГТРК Россия 1