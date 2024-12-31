Волгоградцам прилетело поздравление из космоса

С борта МКС всех россиян с наступающим Новым 2025 годом поздравили Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, сообщает V102.RU со ссылкой на Госкорпорацию «Роскосмос».





Космонавты, которые в настоящее время находятся в сотнях километрах от Земли, как никто ощущают, как важно провести этот праздник в кругу семьи и близких людей.

- В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие люди, которые нуждаются в заботе и внимании, - сказал герой России, космонавт Иван Вагнер.

- От всего сердца мы поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим 2025 годом! Без сомнения для каждого жителя нашей страны – это самый теплый и душевный праздник. И в этот день мы желаем счастья, здоровья, успехов, - пожелал герой России, космонавт Алексей Овчинин.

Видео: Госкорпорация «Роскосмос» / t.me