Рост пенсий, скачок МРОТ и «чистая» миграция: какие законы вступят в силу в январе

В первый день нового 2025 года вступят в силу законы, которые повлияют на уровень жизни многих жителей Волгоградской области и других регионов России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, целый пакет законов касается социальной сферы и усовершенствования миграционного законодательства.

МРОТ пошел вверх

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 22 440 рублей. Как пояснил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников – в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных выплат и пособий.

Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Эта надбавка подлежит ежегодной индексации в порядке, предусмотренном для социальной пенсии.

Дождались индексации

С 2025 года возобновляется индексация страховых пенсий работающим пенсионерам наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Такое решение было приняло президентом России Владимиром Путиным.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Все лучшее – детям

В России с 2025 года станет проще получить единое пособие на детей. В Госдуме пояснили, что теперь не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка, а заявления для ее назначения не потребуется.

Детям-инвалидам не смогут отказать

Обеспечивается равный доступ к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Для этого регионы должны будут ежегодно устанавливать квоту для таких детей в летних лагерях. Закон направлен на то, чтобы дети с инвалидностью больше не сталкивались с ситуацией, когда им отказывают в летнем отдыхе.

Увеличение налоговых вычетов на детей

С 1 января налоговый вычет вырастет в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличен до 450 тысяч рублей. Появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей в год за сдачу нормативов ГТО.

Миграция под контролем

С 2025 года срок временного пребывания в России иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, составит до 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее - до 180 дней). В случае нарушения сроков пребывания въезд в РФ не разрешается в течение трех лет.

Сим-карты для мигрантов по биометрии

Иностранным гражданам можно будет иметь не более 10 сим-карт. Оформить их они смогут только при очном посещении офиса оператора связи, пройдя идентификацию по биометрии.

Без вейпов

С 8 января в России ответственность за продажу детям вейпов. Теперь за неоднократную продажу детям сигарет, кальянов и вейпов устанавливается уголовная ответственность. Наказание - штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года с возможным запретом на определенную деятельность до трех лет.

Борьба с фиктивными браками мигрантов

С 25 января получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее трех лет со вступления в брак с постоянно проживающим в стране гражданином России. Разрешение на временное проживание или вид на жительство аннулируется, если брак будет признан судом недействительным или расторгнут. То же касается отмены усыновления ребенка.

Фото из архива V102.RU