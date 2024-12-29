Ученые пообещали магнитные бури в новогоднюю ночь из-за вспышки на Солнце





Вспышка на Солнце высшего Х уровня произошла утром 29 декабря. Как сообщает V102.RU, явление, которое скажется на состоянии метеозависимых людей в ближайшие дни, зафиксировали сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

– Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Рост солнечной активности наблюдается уже около недели. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти двукратно, но до уровня X сила событий дошла только сейчас. Взрыв произошёл в области возможного воздействия на Землю, – говорится в сообщении.





С 31 декабря по 1 января ученые предположили умеренное воздействие магнитных бурь на Землю.

– Предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а текущий год вообще начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений, не наблюдается, – добавили сотрудники лаборатории.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН